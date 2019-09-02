Силовики взяли школы под охрану

Праздничные линейки в украинских школах проходят в течение двух дней.

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Служба безопасности Украины и Национальная полиция совместно охраняют школы в Украине во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает ТСН.

По ее словам, это плановые меры безопасности, которые проходят в школах по всей стране.

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"Сегодня и завтра у школьников пройдут торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы", - отметила она.

"Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - уточнила Гитлянская.

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