Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Силовики взяли школы под охрану

Комментариев: 3
Праздничные линейки в украинских школах проходят в течение двух дней.
Школы взяты под охрану силовиками
Школы взяты под охрану силовиками
УНИАН

Читай также: Жара в Одессе: школам рекомендовали сократить уроки

Служба безопасности Украины и Национальная полиция совместно охраняют школы в Украине во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает ТСН.

По ее словам, это плановые меры безопасности, которые проходят в школах по всей стране.

Читай также: Что изменится в киевских школах с 1 сентября

"Сегодня и завтра у школьников пройдут торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы", - отметила она.

"Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - уточнила Гитлянская.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: СБУ, школа, полиция, охрана, 1 сентября
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
h_a_a_r_p    02.09.2019, 08:15
Оценка:  +1
h_a_a_r_p
от кого охраняют ?
Люблю_Украину    02.09.2019, 08:45
Оценка:  +3
Люблю_Украину
от русского языка! Ведь не дай бог люди будут полноценно развиваться)
h_a_a_r_p    02.09.2019, 09:14
Оценка:  0
h_a_a_r_p
а ну да , вдруг с флажком придут или по русски заговорят или еще что то подобное
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь