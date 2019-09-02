В Днепре умер раненый 25 августа военный

Сержант Александр Грицаюк был ранен во время вражеского обстрела 25 августа.

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В больнице Днепра в воскресенье, 1 сентября, от ранений, полученных в результате вражеского обстрела, умер сержант Александр Грицаюк. Об этом сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.

Отмечается, что военный был ранен 25 августа, в результате обстрела боевиками позиций украинских военных в районе Марьинки.

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“Это был очень общительный и позитивный человек ... надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно“, - говорится в сообщении.

Александр Грицаюк родился в 1971 году. В последнее время проживал в городке Христиновка Черкасской области.

Напомним, в течение суток боевики обстреляли украинские позиции дважды, погиб один человек.