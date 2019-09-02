В Днепре умер раненый 25 августа военный
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В больнице Днепра в воскресенье, 1 сентября, от ранений, полученных в результате вражеского обстрела, умер сержант Александр Грицаюк. Об этом сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.
Отмечается, что военный был ранен 25 августа, в результате обстрела боевиками позиций украинских военных в районе Марьинки.
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“Это был очень общительный и позитивный человек ... надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно“, - говорится в сообщении.
Александр Грицаюк родился в 1971 году. В последнее время проживал в городке Христиновка Черкасской области.
Напомним, в течение суток боевики обстреляли украинские позиции дважды, погиб один человек.
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король даниил - это что за зверь? тот, которому татары накостыляли и которого папа Римский короновал? хороший херой... в духе новых хероев Украины - бандеры и шухевича. Как вы лодку назовете...