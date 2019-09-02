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В Днепре умер раненый 25 августа военный

Комментариев: 4
Сержант Александр Грицаюк был ранен во время вражеского обстрела 25 августа.
Грицаюк умер в больнице
Грицаюк умер в больнице
facebook.com/24th.brigade

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В больнице Днепра в воскресенье, 1 сентября, от ранений, полученных в результате вражеского обстрела, умер сержант Александр Грицаюк. Об этом сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.

Отмечается, что военный был ранен 25 августа, в результате обстрела боевиками позиций украинских военных в районе Марьинки.

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“Это был очень общительный и позитивный человек ... надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно“, - говорится в сообщении.

Александр Грицаюк родился в 1971 году. В последнее время проживал в городке Христиновка Черкасской области.

Напомним, в течение суток боевики обстреляли украинские позиции дважды, погиб один человек.

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Теги: смерть, Днепр, военный, погиб, марьинка, Операция объединенных сил
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Комментариев (4)
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Антибес    02.09.2019, 09:44
Оценка:  0
Антибес
Погиб в больнице?А вот не надо было капельницу с"огненной водой"ему на ночь ставить!Погубили героя,убийцы в белых халатах!!!
Хулиганка*    02.09.2019, 09:41
Оценка:  +1
Хулиганка*
бригада имени короля Даниила?????

король даниил - это что за зверь? тот, которому татары накостыляли и которого папа Римский короновал? хороший херой... в духе новых хероев Украины - бандеры и шухевича. Как вы лодку назовете...
Rangol    02.09.2019, 08:51
Оценка:  -2
Rangol
Хотел воевать ...., вот от таких уродов и продолжается война на Украине. Теперь мир стал ближе
Via_dolorosa    02.09.2019, 09:14
Оценка:  +1
Via_dolorosa
как погода в Ленинграде ???
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