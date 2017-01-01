В больнице погиб раненый под Марьинкой военный

Сержант Александр Грицаюк был ранен во время вражеского обстрела позиций украинских военных в районе Марьинки 25 августа.

В больнице Днепра в воскресенье, 1 сентября, от ранений, полученных в результате вражеского обстрела, умер сержант Александр Грицаюк. Об этом сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что военный был ранен 25 августа, в результате обстрела сепаратистами позиций украинских военных в районе Марьинки.

"Это был очень общительный и позитивный человек ... надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно", - говорится в сообщении.

Александр Грицаюк родился в 1971 году. В последнее время проживал в городке Христиновка Черкасской области.

Как сообщалось, 25 августа на Донбассе сепаратисты тринадцать раз нарушали режим прекращения огня, один боец ВСУ погиб, трое получили ранения.

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