Сутки на Донбассе: Погиб украинский военный
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В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. С начала текущих суток зафиксировано два обстрела, один украинский военный погиб. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что в воскресенье были зафиксированы обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник обстрелял позиции возле Николаевки, Водяного и Новотроицкого.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Зайцево, Новолуганского, неподалеку от Хутора Вольного и Новотошковского.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было.
С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел один обстрел: неподалеку от Воядного – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Новотошковского – из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.
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