Итоги 1 сентября: Ураган Дориан и "прессинг на Россию"

На Банковой рассказали о давлении на РФ president.gov.ua

К Багамам движется ураган Дорина, в ОП рассказали о давлении на Россию, а Зеленский собирает руководство Кабмина, ВР и правоохранителей. Bigmir.net выделяет самые важные события прошедшего дня.

Зеленский соберет силовиков, руководителей Рады и Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт главы государства.

Как сообщает в Twitter Офис президента, встреча пройдет в понедельник, 2 сентября, в 12:00.

У Зеленского заявили о "мощном прессинге" на РФ

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о давлении на российскую сторону в вопросе обмена пленными. Об этом он сказал в видео “100 дней президента Украины Владимира Зеленского“, опубликованным каналом 1+1.

Ермак поддержал Зеленского в том, что тот позвонил президенту России Владимиру Путину и обговорил вопрос обмена пленными.

Израиль обещает аннексировать палестинские поселения на берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить “еврейский суверенитет“ на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан. Об этом он написал в Twitter 31 августа.

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“Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как на часть Государства Израиль“, - сказал Нетаньяху в ходе выступления перед учениками в честь начала нового учебного года.

Польша готовит Германии "счет" за Вторую мировую

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в скором времени “выставит счет“ Германии за последствия нападения на польскую территорию. Об этом он сказал в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном 1 сентября.

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По его словам, репарационные выплаты со стороны Германии являются “вопросом ответственности и морали“.

Польский президент рассказал, что в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по репарациям. Она планирует представить свой окончательный доклад в ближайшее время.

Волны по пять метров: На Багамах эвакуируют всех из-за урагана Дориан

Ураган “Дориан“ движется к Багамским островам со скоростью порывов ветра до 240 км в час и в течение нескольких часов обрушится на острова Абако и Большая Багама, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.

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Сотни жителей на островах Абако, тем не менее, не согласились на эвакуацию, не вняв предупреждениям со стороны властей. На Большой Багаме эвакуация уже завершена, в настоящее время закрыты все туристические компании и офисы. Ожидается, что высота волн тут будет достигать 5-6 метров.