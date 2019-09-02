Популярные капли для глаз запретили и уничтожили

В аптеках больше нельзя будет купить офтальмологические капли из Германии.

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В Украине запретили продаж и использование офтальмологических капель Арутимол 0,25%. Соответствующее распоряжение обнародовала Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, пишет Корреспондент.

Все серии данного препарата аптекам приказано уничтожить или вернуть производителю.

Так, запрещается реализация, применение и хранение всех серий препарата Арутимол, капли глазные, раствор 2,5 мг/мл по 5 мл в флаконе-капельнице Bottelpack, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке.

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Производителем является Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Германия.

Ранее в Украине запретили несколько антисептиков.