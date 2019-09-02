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Популярные капли для глаз запретили и уничтожили

Комментариев: 7
В аптеках больше нельзя будет купить офтальмологические капли из Германии.
Аптеки перестали продавать популярные капли для глаз
Аптеки перестали продавать популярные капли для глаз
УНИАН

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В Украине запретили продаж и использование офтальмологических капель Арутимол 0,25%. Соответствующее распоряжение обнародовала Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, пишет Корреспондент.

Все серии данного препарата аптекам приказано уничтожить или вернуть производителю.

Так, запрещается реализация, применение и хранение всех серий препарата Арутимол, капли глазные, раствор 2,5 мг/мл по 5 мл в флаконе-капельнице Bottelpack, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке.

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Производителем является Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Германия.

Ранее в Украине запретили несколько антисептиков.

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Теги: Лекарственные препараты, лекарство, лекарства, аптеки, запрет
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Комментариев (7)
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Люблю_Украину    02.09.2019, 09:50
Оценка:  -1
Люблю_Украину
Скоро запретят слово "разрешили"))) щёбы дэмократыя була бильш повной)))
sharry-sharry    02.09.2019, 09:16
Оценка:  -1
sharry-sharry
В Украине,слава богу потихоньку стали запрещать препараты пустышки или вредные человеку лекарства,фальсификаты,отличии от мокшании,фармацевты которой впаривают убогим всякое дерьмо,а они и рады.Папуасы блин..,простите за сленг.
Хулиганка*    02.09.2019, 09:37
Оценка:  -1
Хулиганка*
это ты там дякувало ульяне супрун? Наконец-то я нашла одну илиотку, которой нравится мед. реформа. Желаю тебе столкнуться с последствиями этой реформы на собственном опыте.
Люблю_Украину    02.09.2019, 09:00
Оценка:  -3
Люблю_Украину
На Украине в принципе запретили все! Свободно высказывать свое мнение! ( эх времена Януковича когда можно было говорить все что хочешь) Говорить на родном языке! Получать достойную з/п Иметь низкую комуналку, курс валют....медицина была платная но не настолько. Скоро и жить запретят! СРУГС
sharry-sharry    02.09.2019, 09:08
Оценка:  0
sharry-sharry
Пшол вон троль мокшански!Тебе какое дело до Украины?Мокшания лидирует в запретах:бомжах,алкоголе,нарком ании и проституции и др,Украина «отдыхает»,в сравнении с кацапией!
bolbos    02.09.2019, 09:25
Оценка:  -2
bolbos
сказал житель страны где за комменты сажают на зону. за здесь комментит от души тварь
Люблю_Украину    02.09.2019, 09:48
Оценка:  0
Люблю_Украину
почему вы так ненавидите мою Украину, троли? Я с Днепропетровщины
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