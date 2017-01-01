Грозы и солнце: к чему готовиться украинцам 2 сентября

Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Украине.

В нескольких областях ожидаются грозы и шквалы. Между тем, в большинстве областях сегодня будет в меруу солнечно и тепло. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня вероятны грозы и шквальный ветер. Первые осенние ливни вероятны во всех областях западного региона. При этом воздух прогреется в пределах +28…+31 градус по Цельсию.

На востоке Украины сегодня облачно с прояснениями. На термометре +26…+29 градусов по Цельсию.

Южным регионам синоптики обещают много солнца и тепла. На улице сегодня +28…+32 градуса по Цельсию.

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В северной части страны сегодня осадков не обещают. Будет в меру солнечно и тепло. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +31 градус.

В Центральной Украине также будет солнечно и тепло. Осадки маловероятны. Синоптики обещают +28…+31 градус по Цельсию.

В Киеве сегодня солнечно и тепло. Воздух прогреется в пределах +28…+30 градусов.

Напомним, в Киеве провели последние дни лета. Многие киевляне и гости столицы провели субботу на природе – возле Днепра, других водоемов, в парках.

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