Зеленский предложил дать право народу вносить законопроекты

Президент предложил внести правки в статью о законодательных инициативах.

Президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы.

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Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента.

Перечень субъектов права законодательной инициативы, определен на сегодня статьей 93 Конституции Украины, является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Президент предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украины, таким субъектом, как народ. Между тем, для этого понадобится новое законодательство, которое определит, кем, как и в каких случаях это право может быть реализовано.

Напомним, Трамп поздравил Зеленского с "сильным стартом". Поздравление от американского лидера передал вице-президент США во время встречи с главой украинского государства в Варшаве.

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