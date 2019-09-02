Зеленский предложил дать право народу вносить законопроекты
Президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы.
Читай также: США готовы помочь энергетике Украины
Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента.
Перечень субъектов права законодательной инициативы, определен на сегодня статьей 93 Конституции Украины, является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Читай также: Пенс остался доволен встречей с Зеленским
Президент предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украины, таким субъектом, как народ. Между тем, для этого понадобится новое законодательство, которое определит, кем, как и в каких случаях это право может быть реализовано.
Напомним, Трамп поздравил Зеленского с "сильным стартом". Поздравление от американского лидера передал вице-президент США во время встречи с главой украинского государства в Варшаве.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
И как же быть с заявлением о законотворческом спаме?
Зеля ты нечего 5 лет не трогай, просто посиди, после тебя нормальные люди придут и сделают как нужно.