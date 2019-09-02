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Зеленский предложил дать право народу вносить законопроекты

Комментариев: 13
Президент предложил внести правки в статью о законодательных инициативах.
Зеленский просит разрешить народу вносить законопроекты
Зеленский просит разрешить народу вносить законопроекты
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы.

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Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента.

Перечень субъектов права законодательной инициативы, определен на сегодня статьей 93 Конституции Украины, является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Президент предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украины, таким субъектом, как народ. Между тем, для этого понадобится новое законодательство, которое определит, кем, как и в каких случаях это право может быть реализовано.

Напомним, Трамп поздравил Зеленского с "сильным стартом". Поздравление от американского лидера передал вице-президент США во время встречи с главой украинского государства в Варшаве. 

 

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Теги: законопроекты, Зеленский, президент, народ
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Комментариев (13)
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chytan    02.09.2019, 11:17
Оценка:  -2
chytan
Зеля, отвечать тебе все равно прийдется !
ВосставшийИзБана    02.09.2019, 10:33
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Люди уже проявили свою инициативу, предложив тебе и Богдану свалить из чужого кресла.

И как же быть с заявлением о законотворческом спаме?
Carelessangel    02.09.2019, 10:37
Оценка:  -1
Carelessangel
ДОЛ БО ЕБ ты скоее сдохнешь ху йлова та чем зе уйдет
ВосставшийИзБана    02.09.2019, 10:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А кроме матюков у тебя аргументов нет?
Letohradek    02.09.2019, 10:54
Оценка:  -1
Letohradek
73 процентовый скот, не подгорай
Виталий__    02.09.2019, 10:30
Оценка:  +1
Виталий__
Так нахер Раду тогда выбирать и содержать ее 5 лет если можно законы простым людям??
Зеля ты нечего 5 лет не трогай, просто посиди, после тебя нормальные люди придут и сделают как нужно.
Carelessangel    02.09.2019, 10:32
Оценка:  -3
Carelessangel
Пидалик это ты
Виталий__    02.09.2019, 10:34
Оценка:  +2
Виталий__
Оффнись додик. По-существу говори.
Carelessangel    02.09.2019, 10:35
Оценка:  -6
Carelessangel
сосни х у й порохоСКОТ
Letohradek    02.09.2019, 10:36
Оценка:  -3
Letohradek
Согласен с каждым словом! Позволить быдляку - 73 процентовому, вносить законопроекты, полный абсурд! До такого додуматься мог только кретин, ничего не смыслящий в руководстве государством.
Letohradek    02.09.2019, 10:14
Оценка:  -3
Letohradek
И как за этого кретина проголосовали люди, в большинстве своем?
Woodbrother    02.09.2019, 10:18
Оценка:  -1
Woodbrother
Промывка мозгов через телеканал гуано+гуано.
Letohradek    02.09.2019, 10:25
Оценка:  +1
Letohradek
„Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.“ / Эдгар Аллан По/
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