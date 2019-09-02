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“Будет только хуже”: Луценко “обрадовал” своего преемника Рябошапку

Комментариев: 2
Экс-генеральный прокурор сделал заявление в адрес своего преемника.
Луценко "обрадовал" Рябошапку
Луценко "обрадовал" Рябошапку
facebook.com/LarysaSargan

Экс-глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко сказал напутствующее слово своему преемнику Руслану Рябошапке. Надо сказать, что вышло оно не очень теплым. 

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Юрий Луценко сказал своему преемнику Руслану Рябошапке, что дальше будет только хуже. Видео напутствия опубликовала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook. 

Когда я первый день был назначен министром внутренних дел, мне позвонил один коллега из Белоруссии и сказал: “Запомни: с каждым днем будет хуже”. Я ему не поверил. Я был уверен, что руководитель правоохранительной структуры, который делает много, по-любому делает много для своей страны, будет успешным, - сказал Луценко перед тем, как Рябошапку утвердили в должности.

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В адрес своего преемника экс-генпрокурор сказал ту же фразу: “Будет только хуже”.

На это Руслан Рябошапка только улыбнулся и не ответил ничего.

Напомним, у Луценко объяснили его последние приказы. Ранее в Управлении спецрасследований сообщили, что Луценко в последний день работы закрыл одно резонансное дело и передал 20 дел другим ведомствам.

 

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Теги: Луценко, Рябошапка, видео, Сарган
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Комментариев (2)
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Адмиралиссимус    02.09.2019, 11:24
Оценка:  +1
Адмиралиссимус
Юрику ещё бы перед самым уходом из своего кабинета не забыть на стол нacрать!
Антибес    02.09.2019, 10:51
Оценка:  -2
Антибес
Очкасто-картавому зеку-алкоголику этот"коллега из Белоруссии"сказал по поводу откровения Югы что он собирается не бухать хотя бы два часа...
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