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Власенко назвал заседание комитета незаконным и ушел в знак протеста

Комментариев: 3
Депутат считает, что законно объявить заседание открытым председатель не успела.
Власенко устроил демарш на заседании комитета
Власенко устроил демарш на заседании комитета
Facebook Сергея Власенко

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Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко назвал незаконным заседание парламентского комитета правовой политики и правосудия и покинул его. Об этом он заявил во время заседания комитета, передает Depo.ua.

Власенко и Руслан Князевич настаивали, что сегодня проходит не заседание комитета, а обсуждение, что не имеет никакого процессуального значения на будущее. Предложение нардепов поддержали шесть членов комитета, 14 проголосовали против.

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Также он упрекнул председателю комитета Ирину Венедиктову, что она не открыла заседание комитета. Венедиктова возразила, и отметила, что успела объявить заседание открытым. "Сергей Владимирович, на три секунды вы не успели", - сказала она.

После этого Власенко сделал заявление и покинул заседание комитета. "Мой правовой опыт научил меня одной простой вещи - нельзя участвовать в незаконных действиях", - подчеркнул он.

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"Я считаю указанные действия незаконными. Спасибо коллегам за сотрудничество, но я сегодня не буду участвовать в заседании комитета. Я его считаю незаконным", - сказал Власенко перед уходом.

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Теги: Власенко, Рада, комитет, Венедиктова, правовая политика
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Комментариев (3)
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Carelessangel    02.09.2019, 11:09
Оценка:  0
Carelessangel
пид ор как и шокоПИДО РЫ
Woodbrother    02.09.2019, 11:09
Оценка:  0
Woodbrother
Слугам народа законы не писанны.
atos    02.09.2019, 10:52
Оценка:  -2
atos
Этому педику уже давно нужно уйти и уйти на всегда))))
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