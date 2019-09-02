Власенко назвал заседание комитета незаконным и ушел в знак протеста

Депутат считает, что законно объявить заседание открытым председатель не успела.

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Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко назвал незаконным заседание парламентского комитета правовой политики и правосудия и покинул его. Об этом он заявил во время заседания комитета, передает Depo.ua.

Власенко и Руслан Князевич настаивали, что сегодня проходит не заседание комитета, а обсуждение, что не имеет никакого процессуального значения на будущее. Предложение нардепов поддержали шесть членов комитета, 14 проголосовали против.

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Также он упрекнул председателю комитета Ирину Венедиктову, что она не открыла заседание комитета. Венедиктова возразила, и отметила, что успела объявить заседание открытым. "Сергей Владимирович, на три секунды вы не успели", - сказала она.

После этого Власенко сделал заявление и покинул заседание комитета. "Мой правовой опыт научил меня одной простой вещи - нельзя участвовать в незаконных действиях", - подчеркнул он.

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"Я считаю указанные действия незаконными. Спасибо коллегам за сотрудничество, но я сегодня не буду участвовать в заседании комитета. Я его считаю незаконным", - сказал Власенко перед уходом.

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