Под Одессой яхта переехали лодку: есть пострадавшие

Яхта на полной скорости переехала лодку с рыбаками. Люди получили травмы и чуть не погибли, а виновник поспешил скрыться с места происшествия.

В Одесской области яхта наехала на лодку с двумя людьми, после чего скрылась с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник, 2 сентября.

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Яхта совершила наезд на рыболовную лодку с двумя людьми на борту, после чего покинула место событий, оставив рыбаков в опасности. Событие произошло еще в конце августа, однако разыскать судно удалось лишь сейчас.

Выключив ходовые огни, яхта с места происшествия исчезла, оставив в опасности двух граждан. Пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть, - говорится в сообщении.

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Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские проверили несколько причалов Одесской области, с использованием беспилотников отработали почти 50 км береговой линии, по внешним признакам разыскивая яхту. Кроме того, с помощью подводных беспилотников полицейские провели поверхностный осмотр почти 10 яхт, которые подходили по описанию.

Как результат, мы установили яхту, которая по информации и видимыми внешними повреждениями имеет отношение к указанному событию. Следственно-оперативная группа одесской полиции собрала соответствующие материалы для открытия уголовного производства, - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве лодка столкнулась с яхтой: погиб пассажир. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял моторной лодкой. Нарушив положенные правила движения, он спровоцировал столкновение с яхтой, которое закончилось смерть пассажира.

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