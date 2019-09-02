Семья Зеленских отвела сына в первый класс
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской пришли на торжественное празднование 1 сентября в Новопечерской школе к своему сыну. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщают Вести.
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Возле самого здания собрались журналисты, которые хотели снять президента и его семью. Однако, чета Зеленских негативно отнеслась к тому, что в объективы камер мог попасть их сын Кирилл и попросили прессу его не снимать.
Сообщается, что Кирилл Зеленский до этого посещал дошкольное заведение при Новопечерской школе.
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Елена Зеленская в соцсетях написала, что их сын Кирилл стал сегодня первоклассником.
Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным. Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений. Наши дети - поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание, - написала в соцсети Елена Зеленская.
Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Букварик, зошити, олівці. Наче нічого не забули... Ой, яблуко! Наш син Кирилл тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним. Кирилл не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін. Наші діти – покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання. Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни. Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кириллом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України.
Ранее президент неоднократно упоминал в интервью, что не хотел бы афишировать личную жизнь, да и фото детей Зеленских попадают в сеть не так часто.
Напомним, Зеленский предложил дать право народу вносить законопроекты. Президент предложил внести правки в статью о законодательных инициативах.
А ведь все равно снимем.