Семья Зеленских отвела сына в первый класс

Глава государства с супругой потребовали убрать камеры и не снимать ни их, ни ребенка.

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской пришли на торжественное празднование 1 сентября в Новопечерской школе к своему сыну. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщают Вести.

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Возле самого здания собрались журналисты, которые хотели снять президента и его семью. Однако, чета Зеленских негативно отнеслась к тому, что в объективы камер мог попасть их сын Кирилл и попросили прессу его не снимать.

Сообщается, что Кирилл Зеленский до этого посещал дошкольное заведение при Новопечерской школе.

Зеленский попросил журналистов не фотографировать их скриншот Читай также: Трамп поздравил Зеленского с “сильным стартом“ Кроме детей президента в Новопечерской школе учатся дети боксера Александра Усика, известного врача Ростислава Валихновского, лидера фракции Европейская Солидарность Артура Герасимова - их также заметили на торжественной линейке.

Елена Зеленская в соцсетях написала, что их сын Кирилл стал сегодня первоклассником.

Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным. Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений. Наши дети - поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание, - написала в соцсети Елена Зеленская.

Ранее президент неоднократно упоминал в интервью, что не хотел бы афишировать личную жизнь, да и фото детей Зеленских попадают в сеть не так часто.

Напомним, Зеленский предложил дать право народу вносить законопроекты. Президент предложил внести правки в статью о законодательных инициативах.