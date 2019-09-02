“Дети за родителей не отвечают”: Богуцкая извинилась перед Кивой и его семьей

Богуцкая вспомнила историю, которую опубликовала два года назад.

Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Елизавета Богуцкая, которая также является популярным блогером, публично извинилась перед народным депутатом "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой за то, что два года назад назвала его отца убийцей.

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Об этом нардеп детально написала на своей странице в Facebook.

Дело в том, что два года назад Богуцкая опубликовала статью о том, что человек по фамилии Кива в советское время был приговорен к расстрелу за убийство. В той записи она упомянула, что этот человек из Полтавы, как и нардеп Илья Кива, а по возрасту годится ему отцы. К тому же преступника звали Владимиром, а отчество Кивы - Владимирович. При этом прямо Богуцкая не назвала Киву сыном убийцы.

Короче, впрямую я голову социалистической партии не обозвала, да и в комментах мне полтавчане, которые знакомы с нашим Кивой, писали, что это просто однофамильцы... Но осадочек остался, - написала Богуцкая.

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В парламенте к ней подошел Кива и сказал, что эта история сильно ударила по имиджу его семьи и попросил опубликовать опровержение, что Богуцкая и сделала.

Даже если бы нашлись подтверждения о родственных связях двух Кив, мой намек на то, что Илья обязательно должен быть таким же, был гнусным и неоправданно оскорбительным. Приношу извинения семье, особенно дочери Ильи, которая работает в полиции. Илья Кива абсолютно прав: дети за родителей не отвечают. А тем более, за чужих, - добавила Богуцкая.

Напомним, Кива повеселил досадной оговоркой на ТВ. Известный политик выдал новый перл на телевидении.

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