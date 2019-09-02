С автомобиля посольства РФ сняли номерные знаки

Из автомобиля Volkswagen Touran, который принадлежит посольству РФ, сняли автомобильные номера.

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У сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве сняли номерные знаки с автомобиля. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Из автомобиля Volkswagen Touran, который принадлежит посольству РФ, сняли автомобильные номера. С заявлением об этом обратился сотрудник посольства, гражданин РФ.

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Произошло это, когда автомобиль был припаркован рядом с жилым домом. Начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Ранее сообщалось, что по Донбассу и возвращению Крыма и Украина и Польша скоординируют действия.

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