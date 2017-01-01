"Мне же не два года": Тищенко не ответил на вопрос об Иловайске и обиделся на журналистку

Нардеп от "Слуги народа" попросил не задавтаь ему вопросов, будто он ребенок.

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Депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко не смог ответить на вопрос журналистки Радио Свобода, какое событие произошло 29 августа 2014 года. Об этом пишет НВ.

29 августа во время общения с Тищенко утром у Стены памяти, посвященной трагическим событиям 2014 года в Иловайске, журналистка несколько раз спросила у депутата, знает ли он, что именно произошло 29 августа 2014 года, однако тот так и не смог дать четкий ответ .

"Мы все помним, все помним. И поэтому мы здесь. Спасибо ... Мне что, два года? Я больше к вам не подойду. Мне же не два года. Вы задаете такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общаюсь", - сказал нардеп, а потом ушел.

Ранее сообщалось, что депутаты от "Слуги народа" не знают, что такое САП.

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