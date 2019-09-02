Закопали в поле: под Запорожьем жестоко убили таксиста

Пассажиры угнали авто и закопали тело таксиста в поле.

В Запорожской области пассажиры убили и ограбили таксиста. Тело закопали прямо в поле. Об этом сообщили заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, мужчина на собственном авто марки Geely выехал в ночь с 30 на 31 августа, чтоб подзаработать на частных перевозках. После этого он исчез вместе с автомобилем.

Копы, которые взялись за поиски таксиста, выяснили, что произошло с таксистом. Двое мужчин, возрастом 35 лет и 21 год, заказали поездку "по области". Позже они расправились с мужчиной и закопали его тело в поле.

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Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. На данный момент следствие занимается выяснением всех подробностей преступления.

Напомним, в Киеве таксисту перерезала горло семья нелегалов. Парня 22 лет убили одним ударом кухонным ножом в шею - он скончался от кровопотери. Убийцей оказался гражданин Молдовы, находившийся в Украине нелегально.

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