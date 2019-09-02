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Закопали в поле: под Запорожьем жестоко убили таксиста

Комментариев: 5
Пассажиры угнали авто и закопали тело таксиста в поле.
Пассажиры убили и закопали таксиста
Пассажиры убили и закопали таксиста
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Запорожской области пассажиры убили и ограбили таксиста. Тело закопали прямо в поле. Об этом сообщили заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, мужчина на собственном авто марки Geely выехал в ночь с 30 на 31 августа, чтоб подзаработать на частных перевозках. После этого он исчез вместе с автомобилем.

Копы, которые взялись за поиски таксиста, выяснили, что произошло с таксистом. Двое мужчин, возрастом 35 лет и 21 год, заказали поездку "по области". Позже они расправились с мужчиной и закопали его тело в поле.

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Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. На данный момент следствие занимается выяснением всех подробностей преступления.

Напомним, в Киеве таксисту перерезала горло семья нелегалов. Парня 22 лет убили одним ударом кухонным ножом в шею - он скончался от кровопотери. Убийцей оказался гражданин Молдовы, находившийся в Украине нелегально. 

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Теги: Аброськин, убийство, таксист, полиция
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Комментариев (5)
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ЛаптиВверх    02.09.2019, 12:31
Оценка:  0
ЛаптиВверх
По "закону Савченко" отсидят 2-3 года и снова на волю для очередных убийств. Да здравствует УК, идеальный для убийц и гопников!
designandrey65    02.09.2019, 12:09
Оценка:  0
designandrey65
Не, все таки Аваков работает не плохо, не смотря на наезды.. может быть в самом деле реформы движутся..?
Vasya_iz_Ivanovo    02.09.2019, 12:03
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Теперь граждане Украины возьмут их на свое содержание, из своих карманов! Гуманизьм однако.
Антибес    02.09.2019, 11:35
Оценка:  +4
Антибес
За такие преступления необходимо вернуть смертную казнь.Либо же предельно ужесточить ответственность,сразу же присуждая пожизненный срок заключения без возможности подачи аппеляции на УДО.
SEMPENTY    02.09.2019, 11:52
Оценка:  +2
SEMPENTY
Наверное вы правы. Но лучше сразу пожизненное. Быстрая смерть это слишком гуманно.
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