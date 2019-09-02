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Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования

Комментариев: 16
Фарион советует Новосад пойти на "какие-то курсы по украинской безграмотности".
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования
© facebook.com/Ирина Фарион
Фото 1/4
  • Анна Новосад — самый молодой министр
  • Анна Новосад — самый молодой министр
  • Анна Новосад — самый молодой министр
  • Анна Новосад — самый молодой министр
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования
Анна Новосад — самый молодой министр
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Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион (ВО “Свобода“) обвинила нового министра образования и науки Анну Новосад в безграмотности.

Об этом Фарион написала на своей странице в социальной сети Facebook.

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“Другого, конечно, я и не ожидала. Однако сделать минимум ДЕВЯТЬ ошибок разного характера - от синтаксических, грамматических до стилистических - Азарову было тоже под силу. Действительно, зе-команда - это пионеры Партии регионов. Вот и имеем новую-старую пионерку. Может, этой Новосад пойти на какие-то курсы по украинской безграмотности... министр-плагиатор Гриневич ушла, министр-безграмотность в дверь“, - написала Фарион и прикрепила фото поста Новосад с исправленными ошибками.

Как сообщалось, новый премьер-министр Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной Рады IX созыва в четверг, 29 августа.

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Теги: министр образования, Ирина Фарион, Анна Новосад
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Комментариев (16)
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ParisMA    02.09.2019, 12:56
Оценка:  0
ParisMA
Люди йобнутые! ФАРИОН - коммунистическая подстилка и львовская плять!

У меня всегда по украинскому языку была Пятёрка! ТВЁРДАЯ! Но даже Я не могу запомнить ваши йобанные нововведения по Украинскому языку! Эти Тупорылые ЛЬВОВСКИЕ нововведения зае*Б*али всех нормальных людей!
ParisMA    02.09.2019, 12:58
Оценка:  -1
ParisMA
Наша рідна українська мова на якій нас вчили читати, писати, говорити і також думати, стала схожою на Українське Податкове Законодавство - ніякої стабільності! Кожен день якесь тягнобочно-фаріонівське нововведення!

ФРН - ПНХ! Нормально она всё написала! Скоро ваши реформы уйдут в небытие! как и вы
SEMPENTY    02.09.2019, 12:50
Оценка:  +1
SEMPENTY
К сожалению, людей которые в Украине досконально знают украинский язык можно пересчитать по пальцам. несколько писателей, журналистов и все. И это печально. А Фарион нужно серьезно обследоваться. У нее уже желчь из ушей выливается.
ЗаУкраину    02.09.2019, 12:46
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Вот и хВарион хоть на что то пригодилась.И пусть следит за правописанием у новых министЕров. Запишу это в плюс чиканутой бандеровке.
Woodbrother    02.09.2019, 12:45
Оценка:  -1
Woodbrother
В какой клоунской группе ранее была Новосад ? Кто знает ?
Alexsy    02.09.2019, 12:13
Оценка:  +3
Alexsy
фарион то еще говно. Пусть всомнит свое в СССР. Куда ветром вонь понесет там и она.
ЗаУкраину    02.09.2019, 12:48
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Ляксей, оно в СССР не жило, оно тогда выживало,приспосабливалось, мимикрировало.
Vasya_iz_Ivanovo    02.09.2019, 12:12
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
Эта Галичанская нечисть боится, что Украино-галичанский язык снова сделают просто Украинским - на полтавских диалектах?
designandrey65    02.09.2019, 12:04
Оценка:  +5
designandrey65
Фарион вроде жириновского, для развлечения общественности
Woodbrother    02.09.2019, 11:57
Оценка:  -10
Woodbrother
ТУПОЙ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ - МЕЧТА КАЖДОГО ЗЕ, Тупость сейчас в моде.
designandrey65    02.09.2019, 12:05
Оценка:  +4
designandrey65
Порох все еще платит?
Адмиралиссимус    02.09.2019, 11:57
Оценка:  -3
Адмиралиссимус
Если эта Новосад не может нормально писать на мове, значит её мозг ещё функционирует, сопротивляется.
Woodbrother    02.09.2019, 11:57
Оценка:  -11
Woodbrother
Не у нее никакого мозга. Свосесм нет. Именно поэтому ее министром и азначили .
П    02.09.2019, 11:56
Оценка:  +3
П
По поводу пионеров, могла бы и промолчать.
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