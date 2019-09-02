Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования

Фарион советует Новосад пойти на "какие-то курсы по украинской безграмотности".

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион (ВО “Свобода“) обвинила нового министра образования и науки Анну Новосад в безграмотности.

Об этом Фарион написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Читай также: “Это месть дикарям московским”: Фарион призвала не жалеть о пожаре в Сибири

“Другого, конечно, я и не ожидала. Однако сделать минимум ДЕВЯТЬ ошибок разного характера - от синтаксических, грамматических до стилистических - Азарову было тоже под силу. Действительно, зе-команда - это пионеры Партии регионов. Вот и имеем новую-старую пионерку. Может, этой Новосад пойти на какие-то курсы по украинской безграмотности... министр-плагиатор Гриневич ушла, министр-безграмотность в дверь“, - написала Фарион и прикрепила фото поста Новосад с исправленными ошибками.

Как сообщалось, новый премьер-министр Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной Рады IX созыва в четверг, 29 августа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.