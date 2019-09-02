Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования
Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион (ВО “Свобода“) обвинила нового министра образования и науки Анну Новосад в безграмотности.
Об этом Фарион написала на своей странице в социальной сети Facebook.
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“Другого, конечно, я и не ожидала. Однако сделать минимум ДЕВЯТЬ ошибок разного характера - от синтаксических, грамматических до стилистических - Азарову было тоже под силу. Действительно, зе-команда - это пионеры Партии регионов. Вот и имеем новую-старую пионерку. Может, этой Новосад пойти на какие-то курсы по украинской безграмотности... министр-плагиатор Гриневич ушла, министр-безграмотность в дверь“, - написала Фарион и прикрепила фото поста Новосад с исправленными ошибками.
Как сообщалось, новый премьер-министр Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной Рады IX созыва в четверг, 29 августа.
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