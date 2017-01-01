Штаб ООС заявил об обстрелах Водяного в нарушение перемирия

Украинская сторона СЦКК сообщает о недопустимом факте нарушения режима прекращения огня.

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Украинская сторона СЦКК сообщает о недопустимом факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Обстрел был совершен сегодня в период с 06:00 по 06:50. Нападению подверглись украинские позиции в районе населенного пункта Водяное.

Огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Ужовка, применив при этом минометы 82-го калибра (6 минут) и минометы 120-го калибра (18 минут).

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"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований РФ и их наемников по дальнейшему обострению ситуации, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей",

Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки на Донбассе погиб один украинский военный.

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