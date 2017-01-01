Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Штаб ООС заявил об обстрелах Водяного в нарушение перемирия

Комментариев: 0
Украинская сторона СЦКК сообщает о недопустимом факте нарушения режима прекращения огня.
Боевики опять обстреляли украинские позиции
Боевики опять обстреляли украинские позиции
штаб ООС

Читай также: На блокпостах возле Мариуполя задержали 6 человек

Украинская сторона СЦКК сообщает о недопустимом факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Обстрел был совершен сегодня в период с 06:00 по 06:50. Нападению подверглись украинские позиции в районе населенного пункта Водяное.

Огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Ужовка, применив при этом минометы 82-го калибра (6 минут) и минометы 120-го калибра (18 минут).

Читай также: День в ООС: семь обстрелов, ранен боец ВСУ

"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований РФ и их наемников по дальнейшему обострению ситуации, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей",

Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки на Донбассе погиб один украинский военный.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ООС, штаб, Донбасс, Водяное, обстрелы, боевики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь