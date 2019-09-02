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У Зеленского призвали не разводить панику вокруг темы обмена и Донбасса

Комментариев: 1
Одной из тем встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине является формирование повестки дня саммита лидеров стран "четверки".
Ермак рассказал о переговорах советников лидеров "нормандской четверки"
Ермак рассказал о переговорах советников лидеров "нормандской четверки"
УНИАН

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Одной из тем встречи дипломатических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине  является формирование повестки дня саммита лидеров стран "четверки", в том числе вопрос обмена и прекращения огня. Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак, передает УНН.

"Мой следующий пункт назначения - Берлин, где состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", - говорит он.

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"Мы будем обсуждать повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которой, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращения огня на Донбассе", - сообщил Ермак, добавив, что это очень деликатные вопросы.

Также он призвал "не поддаваться панике и не создавать информационный шум, основанный на неподтвержденных данных". "Это может навредить процессу. Уверяю, работа ведется, и как только будет результат - общественность официально проинформируют", - подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня пройдет встреча советников лидеров "нормандской четверки".

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Теги: Зеленский, переговоры, нормандский формат
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Комментариев (1)
lusyika    02.09.2019, 12:37
Оценка:  +1
lusyika
не поддаваться панике и не создавать информационный шум, основанный на неподтвержденных данных"
То скажи це своїм довбо**бам!!! Юристи хрє**ві, вони ж і розводять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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