У Зеленского призвали не разводить панику вокруг темы обмена и Донбасса

Одной из тем встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине является формирование повестки дня саммита лидеров стран "четверки".

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Одной из тем встречи дипломатических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине является формирование повестки дня саммита лидеров стран "четверки", в том числе вопрос обмена и прекращения огня. Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак, передает УНН.

"Мой следующий пункт назначения - Берлин, где состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", - говорит он.

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"Мы будем обсуждать повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которой, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращения огня на Донбассе", - сообщил Ермак, добавив, что это очень деликатные вопросы.

Также он призвал "не поддаваться панике и не создавать информационный шум, основанный на неподтвержденных данных". "Это может навредить процессу. Уверяю, работа ведется, и как только будет результат - общественность официально проинформируют", - подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня пройдет встреча советников лидеров "нормандской четверки".