На свалке под Харьковом нашли труп женщины с перерезанным горлом

На месте работает следственно-оперативная группа.

На свалке города Лозовая в Харьковской области нашли труп женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Сообщается, что на шее убитой явные следы от порезов. Полицейские уже установили личность убитой. Ею оказалась 40-летняя жительница Лозовой.

Полицейские решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Местные журналисты уже выяснили, что труп на свалке обнаружили во время разгрузки мусоровоза. На руке убитой женщины также были дорогие часы. Полицейские пока не готовы это комментировать.

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Напомним, в Харьковской области женщина нашла человеческие останки в купленном доме. Жительница города Чугуев обнаружила кости человека на полу в новоприобретенном доме. Полиция ведет расследование.

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