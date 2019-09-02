Сократить вдвое: Президент взялся за реформирование Верховного суда

Зеленский предложил сократить Верховный суд вдвое.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил вдвое сократить состав Верховного суда. Об этом сообщает Главком.

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В законопроекте №1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления”, который зарегистрирован в парламенте 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский предлагает сократить состав Верховного суда с 200 до 100 судей.

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Согласно действующему законодательству, в состав Верховного суда входит 200 судей. Между тем, Зеленский просит изменить законодательство и утвердить состав Верховного суда в количестве не более сотни судей.

Напомним, Зеленский предложил дать право народу вносить законопроекты. Президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы.

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