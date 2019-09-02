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Сократить вдвое: Президент взялся за реформирование Верховного суда

Комментариев: 1
Зеленский предложил сократить Верховный суд вдвое.
Зеленский хочет сократить состав ВС
Зеленский хочет сократить состав ВС
radiosvoboda.org

Президент Украины Владимир Зеленский предложил вдвое сократить состав Верховного суда. Об этом сообщает Главком.

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В законопроекте №1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления”, который зарегистрирован в парламенте 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский предлагает сократить состав Верховного суда с 200 до 100 судей.

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Согласно действующему законодательству, в состав Верховного суда входит 200 судей. Между тем, Зеленский просит изменить законодательство и утвердить состав Верховного суда в количестве не более сотни судей.

Напомним, Зеленский предложил дать право народу вносить законопроекты. Президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы. 

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Теги: Зеленский, Верховный суд, сокращение, судьи
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Комментариев (1)
FPN    02.09.2019, 13:45
Оценка:  +3
FPN
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