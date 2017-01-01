Конфликт между отдыхающими и владельцем кафе в Киеве закончился стрельбой

Хозяин кафе стрелял ночью из стартового пистолета, пытаясь заставить посетителей соблюдать тишину на летней площадке.

Полиция на вызов приехала, однако, никого не задержала tsn.ua

В ночь на понедельник, 2 сентября, в одном из кафе на улице Константиновской в Киеве произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что конфликт возник между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами этого заведения. По словам одного из совладельцев Амида, причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко.

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Мужчина рассказал, что в кафе отдыхала компания из 15 человек. В 23:00 заведение закрывалось, но отдыхающие попросили разрешения посидеть на летней площадке. Им разрешили, но с условием соблюдения тишины. Однако, вскоре компания начала шуметь, а на замечания отвечать агрессивно. В итоге конфликт между отдыхающей компанией и администрацией заведения перерос в драку, в ходе которой совладелец выстрелил из стартового пистолета.

На место происшествия приезжала полиция, но никого не задержали.

Как сообщалось 27 августа, Конфликт автомобилистов в Киеве закончился стрельбой.