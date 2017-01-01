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Конфликт между отдыхающими и владельцем кафе в Киеве закончился стрельбой

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Хозяин кафе стрелял ночью из стартового пистолета, пытаясь заставить посетителей соблюдать тишину на летней площадке.
Полиция на вызов приехала, однако, никого не задержала
Полиция на вызов приехала, однако, никого не задержала
tsn.ua

В ночь на понедельник, 2 сентября, в одном из кафе на улице Константиновской в Киеве произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что конфликт возник между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами этого заведения. По словам одного из совладельцев Амида, причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко.

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Мужчина рассказал, что в кафе отдыхала компания из 15 человек. В 23:00 заведение закрывалось, но отдыхающие попросили разрешения посидеть на летней площадке. Им разрешили, но с условием соблюдения тишины. Однако, вскоре компания начала шуметь, а на замечания отвечать агрессивно. В итоге конфликт между отдыхающей компанией и администрацией заведения перерос в драку, в ходе которой совладелец выстрелил из стартового пистолета.

На место происшествия приезжала полиция, но никого не задержали.

Как сообщалось 27 августа, Конфликт автомобилистов в Киеве закончился стрельбой.

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Теги: Киев, стрельба, драка
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