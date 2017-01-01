Геращенко хочет стать замом Авакова
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Экс-депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел. Декларация претендента опубликована в реестре НАПК, пишет Лига.
В реестре НАПК говорится, что Геращенко подал декларацию кандидата на должность замминистра в Министерстве внутренних дел. Декларация была опубликована вечером 1 сентября.
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Антон Геращенко - народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции Народный фронт. В 2014 году Антон Геращенко был назначен советником министра внутренних дел Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хочет переподчинить себе Нацгвадию.
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