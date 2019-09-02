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В Киевской области четверо мужчин совершили самоубийство

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Почти во всех случаях причиной самоубийства стала бытовая проблема. Все четыре смерти произошли с разницей в несколько часов.
Полиция расследует четыре самоубийства
Полиция расследует четыре самоубийства
ar.volyn.ua

В течение суток четверо мужчин в разных районах Киевской области покончили жизнь самоубийством. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает пресс-служба полиции области.

В Броварском - это местный житель 1965 года, в Бородянском - гражданин 1975 года рождения, в Вышгородском - 1984 года рождения и в Киево-Святошинском - 1968 года, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что почти все мужчины лишили себя жизни из-за бытовых проблем. 

Возбуждены уголовные производства. По каждому факту проводится тщательное предварительное расследование.

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Несколькими днями ранее в разных районах Киевской области двое 28-летних мужчин в один день застрелились из гладкоствольных ружей.

Напомним, в Киевском ботаническом саду нашли труп с запиской. Тело молодого мужчины найдено с огнестрельным ранением в голову. 

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Теги: Киевская область, самоубийство, мужчины, полиция, суицид
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Комментариев (1)
klin    02.09.2019, 14:26
Оценка:  0
klin
Магнитные бури...
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