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Правительство запретит с 1 октября бумажный документооборот в госорганах

Комментариев: 2
Гончарук оценивает такие сроки выполнения этой задачи как реалистичные.
Гончарук отметил, что этоЭто очень амбициозная задача
Гончарук отметил, что этоЭто очень амбициозная задача
depositphotos.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документооборота.

Об этом он сказал на встрече президента Владимира Зеленского с руководителями Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.

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“С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного оборота. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед нашим министром Кабинета министров. Мы сегодня утром проводили совещание, я оцениваю выполнение этой задачи как реалистичное“ , - заявил Гончарук.

Как сообщалось 31 августа, Разумков оценил первое заседание Верховной Рады.

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Теги: документы, госорганы, Гончарук, Кабмин
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    02.09.2019, 13:26
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Нас ждет коллапс.
МаюРацию    02.09.2019, 13:37
Оценка:  +3
МаюРацию
Вот сразу видно, что человек не пропустил утренние таблетки, так держать Кобза!
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