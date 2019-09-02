Правительство запретит с 1 октября бумажный документооборот в госорганах

Гончарук оценивает такие сроки выполнения этой задачи как реалистичные.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документооборота.

Об этом он сказал на встрече президента Владимира Зеленского с руководителями Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.

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“С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного оборота. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед нашим министром Кабинета министров. Мы сегодня утром проводили совещание, я оцениваю выполнение этой задачи как реалистичное“ , - заявил Гончарук.

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