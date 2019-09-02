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Оккупанты осудили 59 жителей Крыма за отказ проходить срочную службу в ВС РФ

Комментариев: 15
Россия призвала на срочную военную службу более 12200 жителей Крыма.
Жителей украинского Крыма приследуют за уклонение от российской армии
Жителей украинского Крыма приследуют за уклонение от российской армии
atr.ua

Российские власти привлекли к уголовной ответственности 59 человек в оккупированном Крыму за отказ служить в российских вооруженных силах.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру АР Крыма.

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"Установлено, что в период с 1 апреля 2015 по 1 июля 2018 оккупационная власть... привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек. В настоящее время - 59", - сообщили в прокуратуре АР Крым.

Также Россия призвала на срочную военную службу более 12 200 жителей Крыма, на данный - время более 17 000.

Напомним, в Крыму весной 2019 прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым - 2800, Севастополь - 600).

Как сообщалось 6 августа, в Крыму осудили 17 человек за уклонение от службы в армии РФ.

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Теги: служба в армии, оккупанты, армия, Крым
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Комментариев (15)
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YSL    02.09.2019, 14:04
Оценка:  -4
YSL
Это всего 2 % от общего призыва, что вполне допустимо. Эти проценты быстрей всего отображают крымских татар, которые по своему вероисповеданию уклоняются от службы.
h_a_a_r_p    02.09.2019, 14:08
Оценка:  -3
h_a_a_r_p
в Крыму весной 2019 года прошла девятая призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек --1.74%
WTF2wtf    02.09.2019, 14:20
Оценка:  0
WTF2wtf
На Донбасс отправляете воевать или там другие ваши отрабатывать должны?
h_a_a_r_p    02.09.2019, 13:53
Оценка:  -4
h_a_a_r_p
Чья бы корова мычала - В Киевском областном военкомате пояснили: первые два этапа оповещения призывников практически провалились. На повестки отреагировали только 3,9% военнообязанных, а остальные «приглашения» в военкоматы проигнорировали.
VSHIVANKA    02.09.2019, 13:49
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ЧТО ЗА ОККУПАНТЫ В КРЫМУ ?!
WTF2wtf    02.09.2019, 14:21
Оценка:  +1
WTF2wtf
Крым и Донбасс китайцы оккупировали, быдлобот ольгинский?
россия не при чем снова?
vicinq    02.09.2019, 13:45
Оценка:  +3
vicinq
Надо быть полным долб..ом чтоб по собст желанию пойти служить в этот сброд русишшвайн дегинератов
h_a_a_r_p    02.09.2019, 13:44
Оценка:  -6
h_a_a_r_p
В принципе тут надо сначала количество уклонистов Украины предъявить, хотя я думаю если бы Крым был украинский уклонистов в десятки раз больше было бы , - никто не хочет на Донбассе сдохнуть
h_a_a_r_p    02.09.2019, 13:42
Оценка:  -5
h_a_a_r_p
посмотрите на кого ссылаются , откуда они могут знать ? Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру АР Крыма. - прокуратура АР Крыма это те кто в Украине сидит
МаюРацию    02.09.2019, 13:27
Оценка:  -4
МаюРацию
59 доходяг из 17000, а сколько уклонистов на Украине???
Сеемма    02.09.2019, 13:40
Оценка:  -3
Сеемма
12 000 в розыске.
ПНХ    02.09.2019, 13:51
Оценка:  -6
ПНХ
так они все здесь срут рагульским гoвном! зрадники, откупились))))))))
WTF2wtf    02.09.2019, 14:20
Оценка:  +1
WTF2wtf
ПНХ (Nikolas_Adver),
так сколько украинцев ты лично убил?
Или будешь теперь прятаться, наци упоротое?
Asmo    02.09.2019, 14:23
Оценка:  +4
Asmo
59 поймали и привлекли, а сколько откупилось и сколько в розыске не понятно )
WTF2wtf    02.09.2019, 14:23
Оценка:  +2
WTF2wtf
Это осужденные только, уже с приговорами ...
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