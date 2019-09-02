Власть намерена отменить мораторий на продажу земель до 1 декабря и провести аудит госдотаций аграриям

Крупных аграриев ожидает строгий аудит.

Закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель должен быть принят до 1 декабря 2019 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительных органов.

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“Принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок до 1 декабря 2019 года“, - отметил Зеленский.

По его словам, ответственными по этому вопросу является глава ВРУ Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, председатель Комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

При этом он добавил, что “никто не собирается забирать землю у фермеров“, поскольку закон должен быть направлен на развитие фермерства в Украине.

Также президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителю Счетной палаты сообщить о результатах аудита использования государственных дотаций большими агрокорпорациями.

“Прошу руководителя Счетной палаты сообщить о результатах аудита использования средств украинцев, которые подарили богатым “агробаронам“, — заявил Зеленский.

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Президент прямо не указал компанию, в отношении которой будет осуществляться проверка, однако отметил, что компания работает в сфере производства курятины.

Отметим, что крупнейшим производителем курятины в Украине является компания “МХП“ бывшего советника пятого президента Украины Петра Порошенко Юрия Косюка.

В 2017 году компания получила $230 млн чистой прибыли. По данным журналистов, в 2018 году “МХП“ Косюка получила 25% всех аграрных дотаций государства.

7 ноября 2018 года правительство разрешило большим агропроизводителям получать государственную компенсацию процентов по кредитам.

По итогам 2017 года Косюк занял шестое место в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние оценили в $900 млн.

Как сообщалось 21 июня, биизнесмен Косюк спонсирует кандидата в Нежине в интересах своей компании.

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