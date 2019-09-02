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Власть намерена отменить мораторий на продажу земель до 1 декабря и провести аудит госдотаций аграриям

Комментариев: 3
Крупных аграриев ожидает строгий аудит.
Счетная палата проведет аудит госдотаций большому агробизнесу
Счетная палата проведет аудит госдотаций большому агробизнесу
depositphotos.com

Закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель должен быть принят до 1 декабря 2019 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительных органов.

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“Принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок до 1 декабря 2019 года“, - отметил Зеленский.

По его словам, ответственными по этому вопросу является глава ВРУ Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, председатель Комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

При этом он добавил, что “никто не собирается забирать землю у фермеров“, поскольку закон должен быть направлен на развитие фермерства в Украине.

Также президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителю Счетной палаты сообщить о результатах аудита использования государственных дотаций большими агрокорпорациями.

“Прошу руководителя Счетной палаты сообщить о результатах аудита использования средств украинцев, которые подарили богатым “агробаронам“, — заявил Зеленский.

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Президент прямо не указал компанию, в отношении которой будет осуществляться проверка, однако отметил, что компания работает в сфере производства курятины.

Отметим, что крупнейшим производителем курятины в Украине является компания “МХП“ бывшего советника пятого президента Украины Петра Порошенко Юрия Косюка.

В 2017 году компания получила $230 млн чистой прибыли. По данным журналистов, в 2018 году “МХП“ Косюка получила 25% всех аграрных дотаций государства.

7 ноября 2018 года правительство разрешило большим агропроизводителям  получать государственную компенсацию процентов  по кредитам.

По итогам 2017 года Косюк занял шестое место в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние оценили в $900 млн.

Как сообщалось 21 июня, биизнесмен Косюк спонсирует кандидата в Нежине в интересах своей компании.

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Комментариев (3)
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Зорян_и_Шкиряк    02.09.2019, 14:28
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Мне думается, что это делается да того. что бы земля могла стать предметом обеспечения (залога) для внешних заимствований. А что ещё могут отмести ЕБРР и МВФ в случае дефолта? У Украины больше ничего ценного то и нет больше! Ведь на самый большой в мире тризуб банкиры вряд ли позарятся!
ВосставшийИзБана    02.09.2019, 13:53
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ко манда артикля видимо полагает, что курятина растет на грядке?
Бувший_східняк    02.09.2019, 14:00
Оценка:  0
Бувший_східняк
І що сир із вареників....
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