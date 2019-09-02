Бюджет, игорный бизнес, янтарь: что Зеленский поручил Кабмину, ВР и силовикам

Президент провел встречу с представителями Кабмина, Верховной Рады и силовых ведомств.

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями правительства, парламента и силовых ведомств в понедельник, 2 сентября, раздал ряд поручений.

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Так, он поручил Кабмину внести проект госбюджета на 2020 год до 15 сентября, назначив ответственными за это премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

При этом президент заявил, что в проекте госбюджета должен быть заложен экономический рост.

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Также Зеленский поручил принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, обязал обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований, а также отменить мораторий на продажу сельхозземель.

По его словам, до 1 октября Кабмин должен внести на рассмотрение парламента законопроект О рынке земель сельскохозяйственного назначения.

Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю. Принять закон о рынке земель и отменить мораторий до 1 декабря 2019 года, - пояснил Зеленский.

Кроме того, глава государства поручил Кабмину подготовить план реструктуризации Укрзализныци, до 1 декабря 2019 запустить новую таможню, начать подготовку больших госкомпаний к приватизации и провести первый конкурс не позже 1 апреля 2020 года.

Главе Минобороны Зеленский поручил разработать план обороны государства от агрессии.

Также он ждет отчета антикоррупционных ведомств по расследованию дел в топ-коррупции.

Реформа правоохранительных органов, преодоление коррупции и судебная реформа, первый приоритет – элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП, хотел бы услышать от них о результатах совместной работы о преследовании топ-коррупционеров, - сказал Зеленский.

По словам президента, одним из приоритетов в предотвращении коррупции является раскрытие экологических преступлений.

Экологические преступления - я требую доклада руководителей ГБР, СБУ, Национальной полиции о борьбе с янтарной мафией, незаконной вырубкой лесов, с грабительской добычей ископаемых, которые принадлежат всему украинскому народу, - сказал он.

Напомним, власть намерена отменить мораторий на продажу земель до 1 декабря и провести аудит госдотаций аграриям. Крупных аграриев ожидает строгий аудит.

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