Зеленский ждет Сытника и Холодницкого с отчетом по расследованию топ-дел о коррупции

Президент ждет отчетов глав антикоррупционных ведомств.

Президент Украины Владимир Зеленский ждет детального отчета по расследованию самых резонансных дел о коррупции от Холодницкого и Сытника. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Во время встречи с Кабмином, руководством ВР и правоохранительных органов президент заявил, что главы НАБУ и САП должны предоставить отчет касательно расследований топ-дел о коррупции.

Реформа правоохранительных органов, преодоление коррупции и судебная реформа, первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП, хотел бы услышать от них о результатах совместной работы о преследовании топ-коррупционеров, - сказал Зеленский.

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Кроме того, Зеленский акцентировал на том, что нужно покончить с экологической преступностью. Он потребовал детальный доклад от компетентных органов касательно вырубки леса, борьбе с янтарной мафией и других преступлениях этого рода.

Экологические преступления - я требую доклада руководителей ГБР, СБУ, Национальной полиции о борьбе с янтарной мафией, незаконной вырубкой лесов, с грабительской добычей ископаемых, которые принадлежат всему украинскому народу, - добавил гарант.

Напомним, президент взялся за реформирование Верховного суда. Зеленский предложил сократить Верховный суд вдвое.

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