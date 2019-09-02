Кабмин обещает обновить дороги и аэропорты за 5 лет

Приоритетом станет ремонт 24 тысяч км дорог и восстановление 15 аэропортов.

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Кабмин планирует серьезно подойти к восстановлению украинской инфраструктуры за пять лет. Об этом заявил премьер Алексей Гончарук во время встречи с руководством парламента, правительства и правоохранительными органами, передает Ура-Информ.

По его словам, основными задачами для Кабмина в этой сфере станут ремонт 24 тысяч километров украинских дорог и восстановление работы 15 аэропортов, пяти морских портов. Также в правительстве планируют за пять лет покрыть абсолютно всю территорию страны высокоскоростным интернетом.

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Премьер добавил, что эти задачи должны быть ключевыми для министров и их нужно будет реализовать всего за пять лет. Кроме того, он выделил строительство дороги в Мариуполь и добавил, что стратегия реализации этого проекта уже разрабатывается.

"Мы ожидаем, что каждый год мы будем увеличивать финансирование на строительство дорог", - отметил украинский премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Кабмин будет доносить только суть решений правительства.

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