Гончарук проводит первое заседание нового Кабмина: Онлайн
Премьер-министр заявил, что за 5 лет планирует достичь роста экономики на 40%.
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Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук проводит первое заседание нового Кабинета министров.
Онлайн-трансляцию ведет телеканал “112 Украина“.
Напомним, 29 августа парламент назначил новый состав Кабинета министров.
2 сентября президент Зеленский провел встречу с руководством ВРУ, Кабмина и силовиков.
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