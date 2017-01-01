ТОП шахтных котлов на рынке Украины

Дрова — самое дешевое и доступное топливо на украинском рынке. Выбрать лучший шахтный котел — значит сделать важный шаг к потреблению ресурсов для обогрева помещения. Котлы по принципу Холмова (Кирша) на дровах и угле применяются в системах отопления частных домов, административных и производственных зданий. Оборудование очень просто установить: для этого даже не потребуется согласовывать работы с различными инстанциями.

Чтобы гарантированно приобрести лучший шахтный котёл, необходимо внимательно изучить предложения различных производителей. Главная особенность твердотопливных котлов — необходимость в ручной дозагрузке дров или угля. Сейчас пользуются спросом твердотопливные котлы, на обслуживание которых требуется значительно меньше времени, но не все модели обеспечивают одинаковую продолжительность горения. Чтобы выбрать лучший шахтный котел, рекомендуется изучить ТОП отопительного оборудования, доступного для приобретения в Украине.

Главные технические параметры при выборе котла

При выборе отопительного оборудования важно учитывать не только мощность, объем камеры, предельную продолжительность горения и КПД, но и такие приятные мелочи, как действие программы финансирования энергоэффективности жилья ЕБРР IQ Energy. Благодаря ей каждый житель Украины может получить компенсацию в виде 35% от стоимости оборудования при переходе на энергоэффективное отопление. Также стоит учитывать и наличие украинской сертификации. В ТОП вошло оборудование, которое пользуется спросом на территории Украины.

Существуют модели, которые сильно зависимы от качества топлива — их использование в итоге обойдется дороже, а бывают котлы способные работать и на влажных дровах.

ВАЖНО! КПД в рейтинге котлов Холмова указано при использовании в качестве топлива дров влажностью 20%.

Первое место – Termico

КПД (%) — 90

Толщина металла теплонагруженных узлов (мм) — 5/5

Программа ЕБРР IQ Energy — да

КДГ Termico производятся с ориентацией на высокую продолжительность горения и долговечность. Могут работать на твёрдом топливе любого качества и обеспечивают прогрев до 45°C за 15 минут. Очень важное преимущество — участие в программе финансирования энергоэффективности жилья ЕБРР IQ Energy. Termico — это единственный котел по принципу Холмова из рейтинга, который возможно приобрести со скидкой в 35%. Продукция сертифицирована в Украине.

Преимущества:

толщина металла 5 мм;

большой объем топки;

надёжный теплообменник;

футеровка из корундового термобетона;

высокий КПД.

Недостатки:

большой вес.

Благодаря программе IQ energy стоимость оборудования Termico нельзя однозначно причислять к недостаткам, но за лучшее качество необходимо платить.

Второе место – Маяк

КПД (%) — 80

Толщина металла теплонагруженных узлов (мм) — 4/3

Программа ЕБРР IQ Energy — нет

Предприятие «Маяк» было основано в 1991 году в г. Змиеве. Отопительная техника данного производителя неплохо зарекомендовала себя в Украине и странах СНГ. Все модели котлов достаточно тяжелые, но мощные. Продукция сертифицирована на территории Украины.

Преимущества:

широкий ассортимент;

приемлемая мощность;

длительность работы на одной загрузке;

работа при низкой температуре котловой воды.

Недостатки:

автономность зависит от качества топлива;

нет скидки по программе IQ Energy;

нет возможности подключить дымосос;

завышенная стоимость.

Третье место – Термит ТТ

КПД (%) — 83

Толщина металла теплонагруженных узлов (мм) — 3/3

Программа ЕБРР IQ Energy — нет

Производство торговой марки Термит находится в Харькове. Оборудование ценится за отличное сочетание цены и качества. Выпускается две линейки: “Эконом“ и “Стандарт“. Благодаря особому строению теплообменника в форме водяной рубашки, опоясывающей камеру сгорания, обеспечивается высокая эффективность котла.

Преимущества:

низкая стоимость;

небольшой вес;

неплохой КПД.

Недостатки:

слабая автономность;

сравнительно малый объем шахты;

толщина стали всего 3 мм;

отсутствие сертификации в Украине.

Четвертое место – Макситерм

КПД (%) — 80

Толщина металла теплонагруженных узлов (мм) — 4/3

Программа ЕБРР IQ Energy — нет

ООО “Макситерм“ также была основана в Харькове. Твердотопливные котлы длительного горения этого производителя могут использоваться для отопления помещений площадью от 50 до 200 м2, что ограничивает их применение.

Преимущества:

доступная цена;

удобная конструкция;

Недостатки:

невысокая мощность;

скромный объем топки;

низкая длительность горения;

толщина металла;

нет сертификации в Украине.

Пятое место – Zubr

КПД (%) — 80

Толщина металла теплонагруженных узлов (мм) — 5/3

Программа ЕБРР IQ Energy — нет

Продукция изготавливается в Республике Беларусь. Главное отличие — повышенный объем топливного бункера. Котлы поставляются без утеплителя, что снижает КПД работы котла. Навесное оборудование расположено неудобно для пользователя.

Преимущества:

надёжность;

большой объем камеры.

Недостатки:

при мощности в 20 кВт недостаточная длительность горения;

нет катализаторов горения;

котлы без утепления;

низкоэффективный теплообменник;

не сертифицирован в Украине.

Шестое место – HEIZE

КПД (%) — 80

Толщина металла теплонагруженных узлов (мм) — 3/2

Программа ЕБРР IQ Energy — нет

Украинский производитель, который заявляет, что имеет лицензию из Германии (ни одного подтверждающего документа в интернете нет) предлагает оборудование из стали толщиной 3 мм. и малой камерой загрузки топлива. Учитывая негативные отзывы покупателей о качестве сварных швов, данный котел занимает последнее место в нашем рейтинге.

Преимущества:

низкая цена;

небольшой вес;

ремонтопригодность.

Недостатки:

малый объем топки;

отсутствие сертификации в Украине;

тонкий металл теплообменника.

Наглядная таблица всех технических характеристик представленного оборудования:

Рейтинг составлен при поддержке магазина Океан-Маркет. Знаем все об отопительной технике и системах энергосбережения, которые продаём. Делимся знаниями и помогаем выбирать лучшее оборудование.