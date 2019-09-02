“Честь имею”: Матиос попрощался с коллегами

Уволенный глава военной прокуратуры попрощался с коллегами по цеху.

Главный военный прокурор Украины, которого сегодня уволил глава ГПУ Руслан Рябошапка, попрощался с коллегами и вспомнил о царе Соломоне. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Матиос поблагодарил своих коллег, которые на протяжении всего этого времени работали с ним в военной прокуратуре.

Единственное, что хочу сказать - это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом! Тем офицерам, кто все эти пять лет войны нос огромный груз службы в рядах военной прокуратуры! Коллеги и офицеры, спасибо! Честь имею, - написал Матиос.

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Он также вспомнил о кольце царя Соломона с надписью “И это пройдет”. Матиос акцентировал, что всегда помнил эти слова, когда находился на посту главного военного прокурора страны.

Он также опубликовал письмо от Минобороны с подписью министра Андрея Загороднюка к генпрокурору Рябошапке, согласно которому Матиоса должны направить в распоряжение министерства до решения вопроса о его дальнейшей военной службе.

Напомним, Матиоса уволили из ГПУ после письма Загороднюка. Рябошапка направил Матиоса в Минобороны для решения вопроса прохождения дальнейшей службы.

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