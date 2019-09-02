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“Честь имею”: Матиос попрощался с коллегами

Комментариев: 4
Уволенный глава военной прокуратуры попрощался с коллегами по цеху.
Матиос попрощался с коллегами
Матиос попрощался с коллегами
facebook.com/MatiosAnatolii

Главный военный прокурор Украины, которого сегодня уволил глава ГПУ Руслан Рябошапка, попрощался с коллегами и вспомнил о царе Соломоне. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Матиос поблагодарил своих коллег, которые на протяжении всего этого времени работали с ним в военной прокуратуре.

Единственное, что хочу сказать - это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом!

Тем офицерам, кто все эти пять лет войны нос огромный груз службы в рядах военной прокуратуры! Коллеги и офицеры, спасибо! Честь имею, - написал Матиос.

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Он также вспомнил о кольце царя Соломона с надписью “И это пройдет”. Матиос акцентировал, что всегда помнил эти слова, когда находился на посту главного военного прокурора страны.

Он также опубликовал письмо от Минобороны с подписью министра Андрея Загороднюка к генпрокурору Рябошапке, согласно которому Матиоса должны направить в распоряжение министерства до решения вопроса о его дальнейшей военной службе. 

Напомним, Матиоса уволили из ГПУ после письма Загороднюка. Рябошапка направил Матиоса в Минобороны для решения вопроса прохождения дальнейшей службы.

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Теги: Матиос, увольнение, военная прокуратура, Рябошапка
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Комментариев (4)
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Бигсэм    02.09.2019, 15:50
Оценка:  +2
Бигсэм
Откуда у Матиоса честь? Хотя, если правильно истолковать слово "имею" ...
fkrfyfan    02.09.2019, 15:47
Оценка:  +3
fkrfyfan
а почему не потявкал насчёт хероям сало?
Зорян_и_Шкиряк    02.09.2019, 15:43
Оценка:  +6
Зорян_и_Шкиряк
Ну да, с этим не поспоришь! Честь он давно уже отымел. Вместе с совестью.
h_a_a_r_p    02.09.2019, 15:06
Оценка:  +4
h_a_a_r_p
опаньки ,.. прямо русский офицер времен Российской Империи “Честь имею” , гавно ты имеешь скакун
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