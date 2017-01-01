В Вознесенске пятые сутки тушат пожар на мясокомбинате
В Вознесенске Николаевской области уже пятые сутки продолжается пожар на заброшенном мясокомбинате. Работа пожарных осложнена полуразрушенными конструкциями и угрозой обрушения стен.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Пожар начался еще 29 августа, на объекте постоянно дежурят спасатели 12 части.
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Горящее здание уже много лет не эксплуатируется, его помещения полуразрушены, внутри завалены проходы и отсутствует прямой доступ к очагам горения. В то же время существует угроза обрушения стен и перекрытий.
"По предварительным данным возгорание возникло из-за несанкционированного вырезания металлических конструкций неустановленными лицами. Руководство объекта в полной мере уклоняется от ответственности и игнорирует ситуацию", - сказано в сообщении.
Сегодня горсовет Вознесенска провел внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Материалы по установлению причин и последствий пожара направлены в правоохранительные органы.
Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.
Как сообщалось 31 августа, в Киеве масштабный пожар охватил новую многоэтажку.
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