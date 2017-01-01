Здание мясокомбината является заброшенным.

В Вознесенске пятые сутки тушат пожар на мясокомбинате

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В Вознесенске пятые сутки тушат пожар на мясокомбинате

В Вознесенске Николаевской области уже пятые сутки продолжается пожар на заброшенном мясокомбинате. Работа пожарных осложнена полуразрушенными конструкциями и угрозой обрушения стен.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар начался еще 29 августа, на объекте постоянно дежурят спасатели 12 части.

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Горящее здание уже много лет не эксплуатируется, его помещения полуразрушены, внутри завалены проходы и отсутствует прямой доступ к очагам горения. В то же время существует угроза обрушения стен и перекрытий.

"По предварительным данным возгорание возникло из-за несанкционированного вырезания металлических конструкций неустановленными лицами. Руководство объекта в полной мере уклоняется от ответственности и игнорирует ситуацию", - сказано в сообщении.

Сегодня горсовет Вознесенска провел внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Материалы по установлению причин и последствий пожара направлены в правоохранительные органы.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Как сообщалось 31 августа, в Киеве масштабный пожар охватил новую многоэтажку.

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