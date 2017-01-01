Под Черновцами взрыв в сауне травмировал трех человек

Предполагают, что взорвался газ.

Взрыв произошел после того, как на кухне зажгли зажигалку. molbuk.ua

В Черновицкой области в результате взрыва газа в сауне госпитализированы три человека с ожогами тело II-III степени.

Об этом сообщает “Молодой Буковинец“.

Сообщается, что от взрыва пострадал владелец сауны 1975 года, у него диагностировали ожоги тела II-III степени лица, спины, предплечья и обеих конечностей.

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Также госпитализировали жену владельца сауны 1979 года с обожженными руками и голенями, в состоянии средней тяжести, и еще одного мужчину 1980 года рождения с ожогами обеих предплечий и правой голени.

По предварительной информации, взрыв произошел после того, как на кухне зажгли зажигалку.

Как сообщалось 30 августа, в Киеве прогремел взрыв, горели склады.

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