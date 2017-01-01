"Укроп", "Квартал" и медиа. ЦИК записала в Раду пятерых новых депутатов

Нардепы были зарегистрированы взамен ушедшим в правительство.

В Раде появятся пять новых депутатов Facebook Романа Грищука

Читай также: Бюджет, игорный бизнес, янтарь: что Зеленский поручил Кабмину, ВР и силовикам

ЦИК зарегистрировала пять новых народных депутатов от партии "Слуга народа" на смену тем, кто ушел работать в правительство. Об этом сообщили в пресс служба ЦИК.

Ранее были досрочно прекращены полномочия народных депутатов Дениса Малюськи, Алексея Оржель, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова.

"Рассмотрев указанные постановления, Комиссия признала избранными народными депутатами Остапенко А.Д., Цибу Т.В., Калаур И.Р., Гришину Ю.М., Руденко А.С.", - говорится в сообщении.

Читай также: “Будет только хуже”: Луценко “обрадовал” своего преемника Рябошапку

Издание TheБабель приводит биографии указанных новых депутатов.

Анатолий Остапенко родился 1 февраля 1968, образование высшее, директор юридической фирмы ООО "Альфаюрконсалтинг", член партии "Слуга народа", проживает в Киеве.

родился 1 февраля 1968, образование высшее, директор юридической фирмы ООО "Альфаюрконсалтинг", член партии "Слуга народа", проживает в Киеве. Татьяна Цыба родилась 15 апреля 1977, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве. Експертка по медиакоммуникациям и медиаконсалтингу, исполнительная директор консалтингового агентства Media Masters, пресс-секретарь партии "Слуга народа". В 2017-2019 годах Цыба возглавляла Благотворительный фонд Марии Максаковой, в 2017 работала в "Укравтодоре", в 2014-2016 - пресс-секретарем и помощницей министра в патронатной службе МОЗ. Занимала руководящие должности в пресс-службе "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, "УКРОПа" и "Украинской народной партии".

Читай также: Власенко назвал заседание комитета незаконным и ушел в знак протеста

Иван Калаур родился 4 июля 1968, образование высшее, заведующий кафедрой Тернопольского национального экономического университета, беспартийный. Работает преподавателем в течение 20 лет.

родился 4 июля 1968, образование высшее, заведующий кафедрой Тернопольского национального экономического университета, беспартийный. Работает преподавателем в течение 20 лет. Юлия Гришина родилась 16 июня 1978, образование высшее, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ им. Тараса Шевченко, беспартийная. Член подкомиссии по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Минобразования.

Читай также: Стало известно, когда соберется новый Кабмин

Ольга Руденко родилась 29 мая 1979, образование высшее, менеджер по маркетингу ООО "Квартал 95", беспартийная. Училась по специальности "Бизнес-администрирование" в Университете Бата в Великобритании. Ранее занимала руководящие должности в сфере маркетинга и медиакоммуникаций.

Напомним, 29 августа Рада 9 созыва официально начала работать.