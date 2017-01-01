Зеленский пошутил о работе органов власти

Глава государства с юмором выразил уверенность в успешном сотрудничестве всех ветвей власти и органов.

Подводя итоги сегодняшней встречи с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранителей, президент Владимир Зеленский выразил уверенность в успешном взаимодействии всех ветвей власти и органов.

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По словам главы государства, на первом заседании парламента он не увидел желания всех партий работать сообща.

"К сожалению, не все партии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход. А не найдем - тогда будем принимать законы сами, потому что мы обещали нашим избирателям", - сказал Зеленский.

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"Я уверен, что мы все сможем работать вместе и обязательно всех победим. И даже не хочу говорить "а если нет..." - протянул он, посмотрел на премьера Алексея Гончарука, и закончил мысль: - То... нет".

Пошутив, президент добавил: "Я уверен, что все будет хорошо".

Напомним, Зеленский поручил новому премьер-министру перезагрузить Укравтодор. Владимир Зеленский поручил новому премьер-министру быстрее перезагрузить Укравтодор, Госгеонедра и ряд других наиболее коррумпированных органов.

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