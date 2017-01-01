Патруль СММ ОБСЕ сообщает о взрыве возле их авто

Неподалеку от патруля на оккупированной территории Донбасса произошел взрыв.

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Неподалеку от патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса произошел взрыв. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном в понедельник, передает УНН.

В воскресенье 1 сентября патруль СММ в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части временно оккупированного населенного пункта Пикузы.

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Наблюдатели проводили оценку мест огневого поражения. На месте также были три члена вооруженных формирований и два человека с камерами.

“В 12:20 члены патруля миссии (трое из которых были извне, а двое находились внутри автомобилей СММ) услышали и увидели взрыв (по оценке, разрыв снаряда) на дороге на расстоянии около 30 м на юго-запад", - говорится в отчете.

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"Вскоре после этого наблюдатели заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты. Члены патруля Миссии сразу сели в автомобили и оставили это место, отъехав примерно на 2,5 км восточнее Пикуза”, - отмечается там.

Находясь там, наблюдатели в период с 12:40 до 12:46 зафиксировали 10 взрывов неопределенного происхождения на неустановленной расстоянии в юго-западном направлении. Впоследствии команда СММ вернулась к своей базе в Мариуполе.