Гончарук рассказал о результатах первого заседания Кабмина

Правительство разрешило министрам получить в управление министерства.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о результатах первого заседания Кабинета министров в ходе брифинга 2 сентября, передает 112 Украина.

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В частности он заявил, что в первый год работы правительство должно продемонстрировать рост экономики страны не менее чем на 5%, а все остальные года не менее чем на 7%. В целом, в течении 5 лет прогнозируется рост экономики до 40%.

“Это в совокупности приведет нас к тому результату, который был озвучен. За счет чего? За счет иностранных инвестиций, за счет либерализации экономики и за счет уменьшения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса“, - сказал Гончарук.

По его словам, все цифра не “взяты с потолка“, они подккрепляются расчетами. Документ “Программа деятельности правительства“ будет представлен через месяц перед парламентом.

Также сегодня в правительстве приняли документ, который позволяет министрам с нового Кабмина получить в управление существующие министерства.

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“Мы приняли документ, который позволяет министрам с нового правительства получить в управление существующие министерства, все вопросы полномочий, функций и тому подобного. Кроме того, мы договорились с чиновниками о том, что мы максимально быстро переходим в цифру, то есть мы пытаемся отказаться от бумажного обмена документами между органами власти. Президент обещал государство в смартфоне — мы начинаем ее строить максимально быстро. Надеемся, что до 1 октября нам удастся полностью отказаться от бумажных документов в обмене между органами государственной власти”, — сказал Гончарук.

Напомним, перед началом заседания Кабмина Гончарук заявил, что правительство меняет формат работы и будет принимать решения в закрытом формате без журналистов, чтобы “не превращать правительство в шоу“. При этом он добавил, что сразу после завершения заседания правительство будет выходить к прессе и рассказывать обо всех принятых решениях.

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