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В Киевской области тестируют систему единого экстренного вызова

Комментариев: 1
Начата опытная эксплуатация автоматизированной системы экстренного реагирования "101".
Ранее в Киеве установили кнопки вызова экстренной помощи
Ранее в Киеве установили кнопки вызова экстренной помощи
mvs.gov.ua

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В городе Белая Церковь Киевской области проводят опытную эксплуатацию автоматизированной системы экстренного реагирования “101“, как части общей системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру “112“. Об этом сообщает УНН.

“Министерством внутренних дел активно реализуется политика государства в отношении качественного построения “системы 112“, что позволит по результатам ее полного внедрения в Украине в соответствии с международными нормами и правилами“, - отметило МВД.

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В рамках данной работы я на базе Главного управления ГосЧС в Киевской области начата опытная эксплуатация автоматизированной системы экстренного реагирования “101“, как части общей системы экстренной помощи населению по единому номеру “112“, - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее в Киеве установили кнопки экстренного вызова помощи.

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Теги: МВД, SOS, экстренная помощь, полиция
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Комментариев (1)
dimasvetik    02.09.2019, 17:06
Оценка:  0
dimasvetik
кто то украл мою идею только такуюкнопку я хотел не только на улице ставить, но и в квартирах
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