В Киевской области тестируют систему единого экстренного вызова

Начата опытная эксплуатация автоматизированной системы экстренного реагирования "101".

Читай также: На улицах Киева начали устанавливать кнопки связи с полицие

В городе Белая Церковь Киевской области проводят опытную эксплуатацию автоматизированной системы экстренного реагирования “101“, как части общей системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру “112“. Об этом сообщает УНН.

“Министерством внутренних дел активно реализуется политика государства в отношении качественного построения “системы 112“, что позволит по результатам ее полного внедрения в Украине в соответствии с международными нормами и правилами“, - отметило МВД.

Читай также: На трассах Украины установят SOS-станции

В рамках данной работы я на базе Главного управления ГосЧС в Киевской области начата опытная эксплуатация автоматизированной системы экстренного реагирования “101“, как части общей системы экстренной помощи населению по единому номеру “112“, - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее в Киеве установили кнопки экстренного вызова помощи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram