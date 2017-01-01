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В Тернополе на ходу загорелась маршрутка

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Водитель выпустил всех пассажиров и начал самостоятельно тушить огонь, возникший в моторном отсеке.
Пожар в автобусе (фото для иллюстрации)
Пожар в автобусе (фото для иллюстрации)
ovid.com.ua

В центре Тернополя во время движения загорелась маршрутка.

Об этом сообщает Укринформ.

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“Сегодня во время движения маршрутки на центральный рынок в Тернополе в салоне пассажиры заметили дым, на что оперативно среагировал водитель. Он быстро выпустил всех пассажиров и начал самостоятельно тушить огонь, возникший в моторном отсеке“, - рассказала пресс-офицер управления ГСЧС в области Ирина Крупа.

По ее словам, спасатели, прибывшие на место происшествия, зафиксировали, что возгорание было ликвидировано.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и ущерб, нанесенный огнем.

Напомним, утром в четверг в Киеве возле станции метро Лесная взорвалась и загорелась маршрутка. 

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Теги: Тернополь, пожар, маршрутка
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