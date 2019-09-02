В польского дипломата попали камнем во время школьной линейки во Львове

Также в участников линейки бросали желеобразные игрушки “слаймы“.

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Во львовской школе №24 с польским языком обучения подростки из соседнего дома бросили камень в участников торжественной линейки. Камень попал в сотрудника польского консульства.

Инцидент произошел утром 2 сентября в школе №24 с польским языком.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

По информации львовской мэрии, во время торжественной линейки во двор школы бросили несколько неизвестных предметов, по предварительным данным - камней. Впоследствии стало известно, что речь идет о детской желеобразной игрушке “слайм“ и небольшом камне, который и попал в представителя польского консульства.

“Мэрия осуждает действия, которые произошли сегодня, 2 сентября, во львовской школе №24 имени Марии Конопницкой. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно - камни. Никто не пострадал. Мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных“, - заявили в пресс-службе мэрии Львова.

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Сразу после инцидента городской голова Андрей Садовый позвонил руководителю управления СБУ во Львовской области, выразив требование немедленно отреагировать на эти события.

“Сейчас совместно с правоохранителями проводится обследование района с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности“, - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Такая резкая реакция мэра, вероятно, связана с тем, что это школа с польским языком преподавания, и на торжественной линейке присутствовали представители консульства.

Директор школы Луция Ковальская рассказала, что предметы из окна бросили во время торжественной части.

“Во время линейки из окна соседнего дома во двор школы, где проходили торжества, бросили по меньшей мере два предмета, один - это камень, а другой - пластическая масса. Были все службы, я написала заявление в правоохранительные органы по этому инциденту. За 20 лет, которые я здесь работаю, никогда такого не было. Бывало, что выбивали окна, но чтобы во время празднования что-то такое сделали - это впервые“, - сообщила Луция Ковальская.

Один из предметов попал в представителя польского консульства, присутствовавшего на линейке. Мужчина не пострадал. В польском консульстве сообщили, что знают об этом инциденте и ждут результатов расследования.

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Вскоре Нацполиция Львовщины распространила официальное сообщение об этом инциденте, указав, что к хулиганскому поступку причастен 13-летний подросток, который находился в гостях у своего товарища. Игрушечный предмет на территорию школы подросток бросил из окна третьего этажа, впоследствии он объяснил полицейским, что сделал это ради развлечения.

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