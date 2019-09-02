Под Киевом пьяный экс-сотрудник СБУ устроил ДТП

Мужчина был настолько пьян, что его в буквальном смысле выносили из машины.

Под Киевом пьяный бывший сотрудник Службы безопасности Украины стал виновником аварии. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Сообщается, что мужчина, полковник СБУ в отставке, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением транспортного средства и влетел на территорию рыбного хозяйства Forelka club.

На место происшествия прибыли спасатели ДСНС, скорая помощь. Пока пьяное тело спало, его извлекали из авто, - сообщает автор публикации.

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Также отмечается, что медики обследовали водителя. У него диагностировали сотрясение мозга.

На месте работает полиция. Все детали происшествия уточняются.

Напомним, в Киеве пьяный иностранец сбил полицейского. Водитель в нетрезвом виде отказался остановиться на требование полицейских. Когда к машине подошел полицейский, водитель резко начал движение и переехал ногу правоохранителя.

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