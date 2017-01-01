Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за растрату 22 млн грн

Бывший чиновник утвердил недостоверные документы.

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы dbr.gov.ua

Бывший глава Государственной службы по делам ветеранов пойдет под суд за растрату 22 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для реабилитации военных.

Об этом сообщила пресс-службаГосударственного бюро расследований.

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“Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, подозреваемого в служебной халатности“, - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО в 2015 году заключила договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании из бюджета мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

Руководители субъектов хозяйствования в актах приема-передачи предоставили заведомо неправомерные сведения, в частности по количеству участников АТО, которым якобы предоставлены услуги по психологической реабилитации.

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Бывший глава Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции утвердил недостоверные документы, чем способствовал присвоению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось, Госслужбу по делам ветеранов создали в Украине в ноябре 2018 года.

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