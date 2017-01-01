Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за растрату 22 млн грн
Бывший глава Государственной службы по делам ветеранов пойдет под суд за растрату 22 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для реабилитации военных.
Об этом сообщила пресс-службаГосударственного бюро расследований.
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“Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, подозреваемого в служебной халатности“, - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО в 2015 году заключила договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании из бюджета мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.
Руководители субъектов хозяйствования в актах приема-передачи предоставили заведомо неправомерные сведения, в частности по количеству участников АТО, которым якобы предоставлены услуги по психологической реабилитации.
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Бывший глава Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции утвердил недостоверные документы, чем способствовал присвоению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн.
Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщалось, Госслужбу по делам ветеранов создали в Украине в ноябре 2018 года.
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