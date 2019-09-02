"Продуктивны по ночам": “слуг народа” предупредили о сверхурочной работе

Корниенко заявил, что средний возраст депутатов фракции - 40 лет, поэтому они могут работать по ночам.

В "Слуге народа" говорят, что они еще "продуктивны по ночам" скриншот видео

Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко предполагает, что депутаты могут продолжать работать по ночам, если потребуется. Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде в понедельник, 2 сентября.

Как вы знаете, средний возраст нашей фракции - около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивны по ночам. Это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов. То, что мы видим, что, конечно, другие фракции сходят с дистанции постепенно, ну может, здоровый образ жизни поможет, - заявил Корниенко.

Читай также: "Укроп", "Квартал" и медиа. ЦИК записала в Раду пятерых новых депутатов

При этом Корниенко говорит, что "если надо будет до ночи, будем до ночи, мы же работаем до исчерпания по повестке дня". Он также предположил, что на заседании 3 сентября депутаты "меньше задержатся".

По мнению депутата, во время следующих двух пленарных недель будет "работа нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду", учитывая количество инициатив, которые президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде. Также Корниенко добавил, что изменения в Конституцию будут первыми в повестке дня.

Читай также: Не выдержал "гремучую смесь": Муж Поклонской объявил о разводе

Напомним, Разумков пообещал, что завтра парламент отменит депутатскую неприкосновенность. Парламентарии завтра проголосуют за ключевой закон.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram