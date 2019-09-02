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Кернес обратился в суд из-за Марша равенства в Харькове

Комментариев: 7
Мэр города хочет ограничить проведение этого мероприятия.
Кернес выступил против Марша равенства
Кернес выступил против Марша равенства
facebook.com/gennadykernes

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в суд с требованием ограничить проведение Марша равенства, который запланирован на 15 сентября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Кернеса, в этот день вероятны провокации, массовые потасовки и другие неприятные моменты, которыми всегда сопровождаются мероприятия такого рода в нашей стране.

Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, схватки участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированы - обязательные атрибуты этого мероприятия, - написал Кернес.

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Также Кернес вспомнил о петиции на сайте горсовета об отмене Марша равенства, которая набрала 5837 человек.

Также мэр акцентировал, что Харьковская область находится близко к ООС. Вероятны провокации.

Между тем, Кернес не уточнил, что имел в виду, когда просил суд “ограничить” проведение ХарьковПрайда.

Напомним, в Одессе на Марш равенства собрались около 300 человек. Участники шествия идут под лозунгом "Одесса - свободный город!".

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Теги: Марш равенства, Харьков, суд, Кернес
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Комментариев (7)
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s-e-r    02.09.2019, 18:46
Оценка:  +1
s-e-r
Если кто и устраивает провокации во время шествия ,так это сам кернис и его прислужники.
Антибес    02.09.2019, 18:35
Оценка:  +1
Антибес
Хернес в 100500 хуже самого мерзкого гея.Он пидop!!!
Брюква_и_Клюква    02.09.2019, 18:33
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Адольфовичу светит люстрация, как чиновнику времен кровавого Петра. А вопросы педиков теперь будут решать более компетентные зеленые товарищи
bertal    02.09.2019, 18:26
Оценка:  -1
bertal
Пропагандистам пи дорастии не место в православной стране, кыш нах в Европу
Брюква_и_Клюква    02.09.2019, 18:35
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Предлагаю выгнать педиков в Грецию и Болгарию!
foster12    02.09.2019, 18:23
Оценка:  +2
foster12
Нужно Адольфыча в петушатник на пору месяцев. Пусть сделают из него РАВНОГО....
Глод    02.09.2019, 18:04
Оценка:  +1
Глод
У Геннадия Адольфовича разрешения надо было спросить по-любому.
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