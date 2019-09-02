Кернес обратился в суд из-за Марша равенства в Харькове

Мэр города хочет ограничить проведение этого мероприятия.

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в суд с требованием ограничить проведение Марша равенства, который запланирован на 15 сентября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Кернеса, в этот день вероятны провокации, массовые потасовки и другие неприятные моменты, которыми всегда сопровождаются мероприятия такого рода в нашей стране.

Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, схватки участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированы - обязательные атрибуты этого мероприятия, - написал Кернес.

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Также Кернес вспомнил о петиции на сайте горсовета об отмене Марша равенства, которая набрала 5837 человек.

Также мэр акцентировал, что Харьковская область находится близко к ООС. Вероятны провокации.

Между тем, Кернес не уточнил, что имел в виду, когда просил суд “ограничить” проведение ХарьковПрайда.

Напомним, в Одессе на Марш равенства собрались около 300 человек. Участники шествия идут под лозунгом "Одесса - свободный город!".

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