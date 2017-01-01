Под Киевом отец годами снимал порно с участием своих детей

Снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Мальчику сейчас 5 лет, девочке 2 года .

При обыске нашли около 150 ГБ порноконтента с участием детей и жесткий диск с еще 1 ТБ такого контента npu.gov.ua

Киберполиция разоблачила 40-летнего жителя Киевской области в развращении малолетних детей, а также создании и распространении в сети порнографического видео.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

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"Видео порнографического характера с участием 5-летнего мальчика и 2-летней девочки продавали на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США. Злоумышленник задержан. На его компьютере киберполиция обнаружила более 150 ГБ порноконтента по участием детей", - говорится в сообщении.

Установлено, что снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети.

"Для распространения информации о продаже подобных видео, злоумышленник зарегистрировался на тематических форумах и размещал объявления на различных закрытых площадках. Оплату получал исключительно используя электронные кошельки и криптовалюту для предотвращения его идентификации", - говорится в сообщении.

Во время обыска полицейские обнаружили около 150 ГБ порноконтента с участием детей и жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобного контента. Техника изъята и направленна на экспертизу.

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"Событие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) ч.4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов)", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит до десяти лет заключения.

Как сообщалось 15 мая, в Черкасской области отец продавал порно с участием 15-летней дочери.

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