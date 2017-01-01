Погибшему было 29 лет.

В Затоке мужчина устроил стрельбу: Есть жертвы

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В Затоке мужчина устроил стрельбу: Есть жертвы

Возле одного из кафе в курортном поселке Затока под Одессой 2 сентября мужчина открыл огонь, в результате чего погиб 29-летний житель Беляевки Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Происшествие случилось в ночь на 1 сентября в одном из развлекательных заведений на побережье курортного поселка.

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Потерпевший вместе со своей женой отдыхал в баре. Между ним и другим посетителем развлекательного заведения произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал пистолет и произвел два выстрела в сторону потерпевшего. В результате чего последний получил огнестрельные ранения в грудь и скончался до приезда “скорой“.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 23-летний житель. Белгорода-Днестровского.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры по его задержанию.

Как сообщалось 9 августа, в Затоке семья торговцев напала на копов во время рейда.

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