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Экс-глава Генштаба уволен с военной службы

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В мае Виктор Муженко был уволен с должности главы Генштаба, а теперь отправлен президентом в запас.
Муженко уволен в запас
Муженко уволен в запас
Минобороны Украины

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба Виктора Муженко с военной службы. Соответствующий указ появился на сайте президента в понедельник, 2 сентября.

"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Напомним, 21 мая Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Руслан Хомчак.

Муженко возглавлял Генштаб с 2014 года. 24 августа 2014 года указом президента Петра Порошенко Муженко было присвоено воинское звание генерал-полковник. 14 октября 2015 года он получил звание генерал армии.

 

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Теги: военные, Владимир Зеленский, запас, Виктор Муженко, Муженко, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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