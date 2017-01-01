В Борисполе секретарь горсовета напал на активиста

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

В Борисполе секретарь городского совета в здании мэрии напал на общественного активиста. Об этом сообщает пресс-служба управление Нацполиции в Киевской области в понедельник, 2 сентября.

Отмечается, что инцидент произошел еще 29 августа.

"После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства", – говорится в сообщении.

На данный момент следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.

Также открыто уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении (ст.125 УК Украины). Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападающему.

Ранее сообщалось, что скандальный сын мэра Прилук Ярослав Попенко, который ранее неоднократно попадал в пьяные ДТП, угодил в очередную историю. На этот раз он напал на главу местной общественной организации "Небезразличные прилучане" Романа Гоголя.

Напомним, на прошлой неделе в Чернигове неизвестные избили местного журналиста и блогера Игоря Стаха. Он связывает нападение с проводимым расследованием относительно "местной элиты".

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